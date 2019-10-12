с чего всё началось

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и получила разрешение по приостановке ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии. В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Кино В США умер актёр Роберт Форстер В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Происшествия Россияне поддержали возвращение смертной казни 80 процентов россиян поддерживают возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Происшествия В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Армия и оружие ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Политика Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.

Политика В США начали расследование в отношении адвоката Трампа Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

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Здоровье Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.

Экономика Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.

Волейбол Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

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Происшествия В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.

Политика На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

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Спорт Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.