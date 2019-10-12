Экономика
КоммерсантъВласти США приостановили ICO Telegram Дурова
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и получила разрешение по приостановке ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии. В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 17:13
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА Новости вчера в 20:05
Кино
В США умер актёр Роберт Форстер
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Происшествия
Россияне поддержали возвращение смертной казни
80 процентов россиян поддерживают возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Lenta.ru 00:41
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 10 октября в 17:18
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Политика
В Ашхабаде прошло заседание Совета глав МИД стран СНГ
В Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел СНГ.
Вести.Ru 10 октября в 18:52
Политика
В США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Известия вчера в 23:19
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник вчера в 07:13
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК вчера в 03:01
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM вчера в 04:46
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Происшествия
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.
РБК вчера в 20:51
Политика
На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Космос
Virgin Orbit планирует отправить первые частные малые спутники к Марсу
Популярная механика 10 октября в 04:15
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru 10 октября в 11:11
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России ("Побои") после избиения подростками сверстницы в Ижевске.
Российская газета вчера в 12:23
Спорт
Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
RT на русском вчера в 13:19
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47