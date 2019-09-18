Политика

Газета.RuГазета.RuВласти США подали иск против Сноудена

Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении
 министерства.
Коммерсантъ17:34

Подробнее о событии

Власти США подали иск против Сноудена из-за его мемуаров

ТАСС13:54

Кучерена прокомментировал иск Минюста США против Сноудена

РИА Новости14:15

Сноуден прокомментировал иск США против него

RT на русском16:27

США подали иск против Сноудена

Взгляд.ру13:30

Сноуден отреагировал на иск США против него

РЕН ТВ16:40

Сноуден прокомментировал иск США после публикации его мемуаров

Московский Комсомолец18:10

Власти США потребовали в суде отдать все доходы от выхода книги Сноудена

РБК15:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
Происшествия

На Украине убили бывшего ополченца ДНР

Российская газета вчера в 14:35
Фигурное катание

Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Энергетика

Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%

Цены на нефть во вторник корректируются вниз после рекордного за последнее время скачка, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.
Российская газета 02:43
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Технологии

Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Игры

Apple запустила игровой сервис Arcade

ПРАЙМ 02:32
Шоу-бизнес

Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru 05:59
Общество

Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

РБК 11:35
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Политика

Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Происшествия

В Кишиневе задержали главу Sputnik Молдавия

В пресс-службе агентства Sputnik сообщают, что в Кишиневе был задержан глава "Sputnik Молдавия" Владимир Новосадюк.
Комсомольская правда 06:37
Шоу-бизнес

Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru 01:45
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

Известия 02:14
Политика

В Испании вновь проведут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:11
Общество

Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Спорт

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована из-за допинга

Газета.Ru 11:22
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

В США отправили в тюрьму пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев

Суд в Неваде приговорил двух граждан Нидерландов к лишению свободы сроком на 10 дней за попытку незаконного проникновения на секретную базу «Зона 51», пишет Las Vegas Review-Journal.
Известия 18:15
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Наука

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
Хоккей

Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона»

На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.
Матч ТВ 13:18
Здоровье

Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного

Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо 04:54
Политика

В Белоруссии раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Труд 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное