Политика
BFM.ruВласти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
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с чего всё началось
Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении министерства.Коммерсантъвчера в 17:34
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Футбол
Роналду описал жизнь в бедности
Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году.
Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров высмеял свадьбу Собчак и Богомолова в стихотворении
На своей странице в сети Instagram солист группы «Ленинград» опубликован очередное стихотворение, которое посвятил свадьбе светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, состоявшейся 13 сентября.
RuNews24.ru вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Политика
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия»
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.
Коммерсантъ 16 сентября в 16:51
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости вчера в 11:21
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Происшествия
В Казани признали невменяемым пришедшего с оружием в школу ученика
Подросток, который в мае пришёл с ножом и пневматическим пистолетом в гимназию в Казани, признан невменяемым.
RT на русском вчера в 22:32
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска мощной версии модели «Лада Гранта»
Напомним, выпуск дорестайлинговых седанов Гранта Спорт и хэтчбеков Калина Спорт прекратили ещё в 2018 году одновременно с обычными версиями моделей.
Тарантас Ньюс 00:15
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Происшествия
Россиянин бросил гранату в московского полицейского
Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Футбол
Российский судья признался, что работает на матчах любимого клуба
Судья Сергей Лапочкин признался, что регулярно судит матчи с участием своего любимого клуба. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 01:18
Происшествия
Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток
Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Более 70% россиян высказались против притока трудовых мигрантов
Почти три четверти граждан России (72%) убеждены, согласно данным социологического опроса «Левада-центра», что власти должны ограничить приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки.
Ридус 02:02
Армия и оружие
Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Футбол
«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 02:43
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Экономика
Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться
Медицинские сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» намерены объединить бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении (есть у РБК).
РБК 02:01
Экономика
Платежная система «Мир» запустит переводы на карты зарубежных банков
Российская платежная система «Мир» запустит трансграничные переводы с российских карт на выпущенные зарубежными банками.
Известия вчера в 14:00
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева.
KM.ru вчера в 15:24
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40