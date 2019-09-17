Политика

BFM.ruBFM.ruВласти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
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с чего всё началось
Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении
 министерства.
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