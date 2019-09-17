с чего всё началось

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Футбол Роналду описал жизнь в бедности Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров высмеял свадьбу Собчак и Богомолова в стихотворении На своей странице в сети Instagram солист группы «Ленинград» опубликован очередное стихотворение, которое посвятил свадьбе светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, состоявшейся 13 сентября.

Шоу-бизнес Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.

Политика В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Футбол Алана Мамаева опубликовала фото с мужем Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Происшествия В Казани признали невменяемым пришедшего с оружием в школу ученика Подросток, который в мае пришёл с ножом и пневматическим пистолетом в гимназию в Казани, признан невменяемым.

Авто АвтоВАЗ отказался от выпуска мощной версии модели «Лада Гранта» Напомним, выпуск дорестайлинговых седанов Гранта Спорт и хэтчбеков Калина Спорт прекратили ещё в 2018 году одновременно с обычными версиями моделей.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Происшествия Россиянин бросил гранату в московского полицейского Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.

Футбол Российский судья признался, что работает на матчах любимого клуба Судья Сергей Лапочкин признался, что регулярно судит матчи с участием своего любимого клуба. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Общество Более 70% россиян высказались против притока трудовых мигрантов Почти три четверти граждан России (72%) убеждены, согласно данным социологического опроса «Левада-центра», что власти должны ограничить приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки.

Армия и оружие Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Общество На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников "Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.

Футбол «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.

Футбол Гвардиола приобрел жилье на Украине Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Экономика Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться Медицинские сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» намерены объединить бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении (есть у РБК).

Экономика Платежная система «Мир» запустит переводы на карты зарубежных банков Российская платежная система «Мир» запустит трансграничные переводы с российских карт на выпущенные зарубежными банками.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Футбол «Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева.