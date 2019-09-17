с чего всё началось

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о своей болезни Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.

Энергетика Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень.

Футбол Сергей Семак: «Азмун забил травмированным» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Шоу-бизнес Дана Борисова осудила Алену Кравец за поход на могилу Началовой Совсем недавно Алена Кравец порядком шокировала публику фотосессией, которую устроила на могиле Юлии Началовой.

Космос Рогозин встретился с астрономом из Крыма, открывшим межзвездную комету Генеральный директор госкорпарации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин встретился с астрономом Крымской астрофизической обсерватории Геннадием Борисовым, который при помощи телескопа-рефлектора собственного изготовления сделал открытие первой межзвездной кометы.

Политика Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Футбол «Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".

Общество Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.

Наука Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Происшествия Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила о том, что ее дом под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .

Армия и оружие Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Фигурное катание Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.