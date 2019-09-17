Политика
BFM.ruВласти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении министерства.Коммерсантъ17:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:46, Вашингтон
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень.
РИА Новости 16:42
Футбол
Сергей Семак: «Азмун забил травмированным»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 15:44
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Шоу-бизнес
Дана Борисова осудила Алену Кравец за поход на могилу Началовой
Совсем недавно Алена Кравец порядком шокировала публику фотосессией, которую устроила на могиле Юлии Началовой.
Телепрограмма 06:31
Космос
Рогозин встретился с астрономом из Крыма, открывшим межзвездную комету
Генеральный директор госкорпарации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин встретился с астрономом Крымской астрофизической обсерватории Геннадием Борисовым, который при помощи телескопа-рефлектора собственного изготовления сделал открытие первой межзвездной кометы.
REGNUM 14 сентября в 17:03
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
РИА Новости 16:58
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО
Минобороны России опубликовало видео планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Известия 16:13
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом
Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила о том, что ее дом под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
Интерфакс 00:37
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Космос
Робот «Федор» прокомментировал свою поломку
Вечерняя Москва 09:46
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом
Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
RT на русском 13:27
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика
Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецкому Die Zeit заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.
Взгляд.ру 13:52