с чего всё началось

Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело». Об этом сообщило на своем а сайте Министерство юстиции США. Минюст потребовал отдать властям доходы с продаж книги Сноудена.

США подали в суд на Сноудена из-за его книги

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