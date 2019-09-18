Политика

Lenta.ruLenta.ruСША подали в суд на Сноудена из-за его книги

Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело». Об этом сообщило на своем а сайте Министерство юстиции США. Минюст потребовал отдать властям доходы с продаж книги Сноудена.
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с чего всё началось
Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении
 министерства.
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