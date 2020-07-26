Политика
КоммерсантъВласти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн
В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
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с чего всё началось
Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики Соединенных Штатов еще $1 трлн, подтвердил в воскресенье, 26 июля, министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.Известия10:30
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Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Экономика
Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
Культура
В Бурятии назвали победителей конкурса горлового пения «Дыхание Земли»
В Бурятии завершился конкурс горлового пения «Дыхание Земли», в котором состязались исполнители этого древнего искусства из Бурятии, Алтая, Тывы и даже из Китая.
Байкал24 09:02
Здоровье
В Иркутской области коронавирусом заразились еще 165 человек
По данным оперативного штаба, 26 июля подтверждено 165 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 12 812.
SIA.ru 02:09
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:01
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service 13:28
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Технологии
Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ 19:04
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК 22:01
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 20:21
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Модель Анастасия Решетова рассказала о тяжелом периоде в жизни, после которого ей пришлось вдвоем с ребенком уехать из Москвы.
iReactor 10:41
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ 21:36
Происшествия
Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
По данным оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки выписаны по выздоровлению 112 пациентов.
Kursk.com вчера в 07:05
Здоровье
В Волгограде заработали усиленные ограничительные меры от COVID-19
В Волгоградской области с 27 июля усилены ограничительные меры по борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 23:00
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru 11:29
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
Происшествия
Режим ЧС введен в Баяндаевском районе Иркутской области
Режим ЧС введен в четырех муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области.
Орда Инфо 21:40
Общество
Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье
Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU 22:51
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02
Общество
СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru 22:41
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42