Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, находящихся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

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