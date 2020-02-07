Коронавирус
RT на русскомРоссийское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, находящихся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.
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На лайнере Grand Princess коронавирус диагностирован у 21 человека
Московский Комсомолецвчера в 18:29
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