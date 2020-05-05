Политика
РБКВласти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
По данным властей, Москва может тайно консультировать кандидатов и их предвыборные штабы. Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
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Администрация США подготовила штаты к возможному вмешательству России в выборы
Московский Комсомолецвчера в 23:56
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Авто
Китайская фирма BYD начнет европейскую экспансию в Норвегии
Китайский производитель электромобилей BYD усилил свои планы по выходу на европейский рынок легковых автомобилей и запустит свой электрический внедорожник Tang EV600 в Норвегии в конце этого года.
SpeedMe вчера в 23:45
Происшествия
В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане
Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС вчера в 14:19
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
Вести.Ru 00:45
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
Общество
Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия
22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
Наука
Ученые нашли новое и эффективное спасение от комаров
Mockva.ru 03 мая в 20:24
Происшествия
За сутки на коронавирус протестировали более пяти тысяч петербуржцев
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 10:27 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, 4 мая, на коронавирус обследовали 5 тыс. 241 человека.
REGNUM 03:27
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода
По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.
Pravda.Ru вчера в 09:38
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Политика
Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Общество
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
Футбол
Шалимов удалил свою страницу в Instagram
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram.
ProstoProSport вчера в 14:31
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Происшествия
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
Общество
75 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области
В Тульской области выявили 75 новых случаев коронавируса. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Тульская пресса 03:40
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области
Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19.
ТАСС 04:54