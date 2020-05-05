Политика

РБКРБКВласти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

По данным властей, Москва может тайно консультировать кандидатов и их предвыборные штабы. Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
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Политолог: зачем США снова заговорили об угрозе выборам

URA.Ru03:57

Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020

Интерфаксвчера в 23:21

Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

РБК00:33

Администрация США подготовила штаты к возможному вмешательству России в выборы

Московский Комсомолецвчера в 23:56

AP: силовики США предупредили штаты о возможных методах вмешательства России в выборы

ТАСС01:23

Названы способы вмешательства России в будущие американские выборы

Lenta.ruвчера в 23:17

СМИ: власти США проинструктировали штаты о российском «вмешательстве»

РИА Новостивчера в 22:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
1,5K
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
1,6K
Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
1,3K
Авто

Китайская фирма BYD начнет европейскую экспансию в Норвегии

Китайский производитель электромобилей BYD усилил свои планы по выходу на европейский рынок легковых автомобилей и запустит свой электрический внедорожник Tang EV600 в Норвегии в конце этого года.
SpeedMe вчера в 23:45
Происшествия

В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане

Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС вчера в 14:19
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Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор

Вести.Ru 00:45
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,8K
Общество

Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
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Общество

Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,3K
Наука

Ученые нашли новое и эффективное спасение от комаров

Mockva.ru 03 мая в 20:24
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Происшествия

За сутки на коронавирус протестировали более пяти тысяч петербуржцев

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 10:27 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, 4 мая, на коронавирус обследовали 5 тыс. 241 человека.
REGNUM 03:27
461
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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Армия и оружие

Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.
Pravda.Ru вчера в 09:38
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Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
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Политика

Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
603
Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
73
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Общество

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
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Футбол

Шалимов удалил свою страницу в Instagram

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram.
ProstoProSport вчера в 14:31
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Происшествия

Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
65
Общество

75 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области

В Тульской области выявили 75 новых случаев коронавируса. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Тульская пресса 03:40
325
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
1,9K
Происшествия

Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области

Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19.
ТАСС 04:54
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