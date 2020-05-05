По данным властей, Москва может тайно консультировать кандидатов и их предвыборные штабы. Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.

Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

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