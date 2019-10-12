Общество
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Политика
Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции
США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
РБК 16:07
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY 14:14
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Общество
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru 08:08
Происшествия
СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве
Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).
Известия 10:47
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Газета.Ru вчера в 09:17
Армия и оружие
Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Здоровье
Ученые определили 5 опасных для здоровья народных средств
Ученые назвали пять опасных для здоровья народных средств. Первое – лечение кашля при помощи ингаляции вареной картошкой.
RuNews24.ru 04:51
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя
После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Molnet.ru 08:52
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС 15:59
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Армия и оружие
США планирует настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Общество
Названы российские регионы, лидирующие по вводу жилья
В Московской и Ленинградской областях вводится больше всего жилья в пересчете на одного человека в России.
Московский Комсомолец вчера в 19:43
Политика
Путин прилетел в Саудовскую Аравию на встречу с королем Салманом
14 октября Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Дождь 09:12
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
Кино
Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса
Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Культуромания 16:37