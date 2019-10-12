с чего всё началось

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Политика Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.

Футбол Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Общество Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Политика Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме» Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.

Происшествия СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).

Армия и оружие Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Здоровье Ученые определили 5 опасных для здоровья народных средств Ученые назвали пять опасных для здоровья народных средств. Первое – лечение кашля при помощи ингаляции вареной картошкой.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).

Авто Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.

Армия и оружие США планирует настроить страны НАТО против Турции Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.

Общество Названы российские регионы, лидирующие по вводу жилья В Московской и Ленинградской областях вводится больше всего жилья в пересчете на одного человека в России.

Политика Путин прилетел в Саудовскую Аравию на встречу с королем Салманом 14 октября Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Музыка Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.

Общество В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".

Футбол «Спартак» назначил Тедеско главным тренером Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.

Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

Кино «Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Авто Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.