Общество

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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с чего всё началось
"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", — говорится в сообщении
 комиссии.
ТАСС09:00

Подробнее о событии

«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова

Телеканал 360°17:45

Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

ТАСС09:00

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram

Ведомости12 октября в 04:02

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика

Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
РБК 16:07
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России

Газета DAILY 14:14
Футбол

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Общество

Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Политика

Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru 08:08
Происшествия

СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве

Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).
Известия 10:47
Футбол

Неймар получил травму в товарищеском матче

Газета.Ru вчера в 09:17
Армия и оружие

Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Здоровье

Ученые определили 5 опасных для здоровья народных средств

Ученые назвали пять опасных для здоровья народных средств. Первое – лечение кашля при помощи ингаляции вареной картошкой.
RuNews24.ru 04:51
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя

После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Molnet.ru 08:52
Политика

Королева Великобритании призвала не откладывать Brexit

REGNUM 10:00
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС 15:59
Авто

Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто

Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Армия и оружие

США планирует настроить страны НАТО против Турции

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Общество

Названы российские регионы, лидирующие по вводу жилья

В Московской и Ленинградской областях вводится больше всего жилья в пересчете на одного человека в России.
Московский Комсомолец вчера в 19:43
Политика

Путин прилетел в Саудовскую Аравию на встречу с королем Салманом

14 октября Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Дождь 09:12
Музыка

Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт

Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Общество

В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи

Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
Футбол

«Спартак» назначил Тедеско главным тренером

Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Футбол

Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Кино

«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём

Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
Кино

Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса

Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Культуромания 16:37
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
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