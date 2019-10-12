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Экономика В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

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