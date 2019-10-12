Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомостивчера в 08:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Автоспорт
«Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов
Политика
Действия США против Ирана, Венесуэлы и КНР укрепили экономику России
Американское издание National Interest выяснило, что США своей политикой ненамерено укрепляли экономику Российской Федерации.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации по снижению риска развития рака
Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Говорит Москва" поддержал рекомендации Роспотребнадора по питанию, чтобы снизить вероятность возникновения рака.
Происшествия
В Японии два человека погибли из-за тайфуна «Хагабис»
Жертвами обрушившегося на Японию тайфуна «Хагабис» стали два человека, еще 77 пострадали, передает телеканал NHK.
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
Общество
Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов
В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.
Экономика
В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора
В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Футбол
Манчини вышел на Евро с Италией, Рамос установил рекорд
Свой шанс выйти на Евро-2020 грузины упустили еще в начале отборочного цикла, когда уступили всем потенциальным соперникам за путевку: Швейцарии, Ирландии и Дании.
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
Общество
ФНС заявила о ликвидации большинства прописанных в хрущевке фирм
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что большая часть из сотен фирм, ранее зарегистрированных в хрущевке на проспекте Вернадского на юге Москвы, уже ликвидирована или находится в процессе ликвидации.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Музыка
Шнуров рассказал, чем займется после «Ленинграда»
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Культура
Маргарита Симоньян стала символом российского патриота во всем мире
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.