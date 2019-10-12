Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США

Forbes12 октября в 09:28

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Пятый канал 11 октября в 14:30
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
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«Реал» постарается выкупить Фабиана Руиса у «Наполи» в январе

Мадридский «Реал» не намерен ждать лета 2020 года и попробует приобрести полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса уже ближайшей зимой.
Sport24.ru вчера в 22:31
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В Нижневартовске бультерьер напал на детей

Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры 12 октября в 05:42
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго

Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
Единоборства

Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года

News.ru 12 октября в 12:55
Армия и оружие

Армия Сирии вошла в контролируемый курдами город Табка

Газета.Ru 02:57
Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Происшествия

Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля

В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
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В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

Lenta.ru вчера в 17:05
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45

Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
ТАСС вчера в 22:50
Автоспорт

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
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Спорт

Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира

Вести.Ru вчера в 10:34
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Экономика

Власти РФ решили урезать Калининградской области субсидии на 75 млрд

В ближайшие три года федеральное финансирование госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года будет сокращено на 75 млрд руб.
Новый Калининград.Ru 02:20
Армия и оружие

Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия

REGNUM вчера в 10:43
Культура

Шнуров рассказал о возможности стать политиком

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
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В России собираются разрешить мигрантам работать врачами

Как сообщают «Известия», сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. По словам собеседников издания, в России острый дефицит онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи.
Tverigrad.ru 11 октября в 02:15
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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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Выходец с Кавказа убит в Киеве

Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Гаджеты

Небольшая, но мощная. Появилось первое фото видеокарты Radeon RX 5500

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Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО

Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
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Как работают Яндекс.Новости?
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