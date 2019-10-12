Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США
Forbes12 октября в 09:28
Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
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Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Футбол
«Реал» постарается выкупить Фабиана Руиса у «Наполи» в январе
Мадридский «Реал» не намерен ждать лета 2020 года и попробует приобрести полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса уже ближайшей зимой.
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В Нижневартовске бультерьер напал на детей
Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
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Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго
Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Единоборства
Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля
В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45
Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Спорт
Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Экономика
Власти РФ решили урезать Калининградской области субсидии на 75 млрд
В ближайшие три года федеральное финансирование госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года будет сокращено на 75 млрд руб.
Армия и оружие
Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия
Культура
Шнуров рассказал о возможности стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Здоровье
В России собираются разрешить мигрантам работать врачами
Как сообщают «Известия», сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. По словам собеседников издания, в России острый дефицит онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
Происшествия
Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Общество
Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО
Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.