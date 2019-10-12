Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомостивчера в 08:32
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
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Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
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Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
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Газета.Ru 11 октября в 15:00
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Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
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