Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости08:12

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Главные новости к утру 12 октября

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ТАССвчера в 18:17

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русскомвчера в 17:57

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости08:32
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
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Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

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Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
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Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо

В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
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«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
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