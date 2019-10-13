с чего всё началось

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Политика Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате» «Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.

Экономика Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле могут признать банкротом Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ.

Армия и оружие Глава Пентагона обвинил Турцию в возможности возрождения ИГ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет ответственность «за потенциальное возрождение ИГ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»), возможные военные преступления и разрастающийся гуманитарный кризис» на северо-востоке Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Политика Трамп направит делегацию в Турцию Специальная делегация США для обсуждения военной операции Турции в Сирии будет направлена в Анкару в ближайшее время.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, планирующий провести очередную защиту титула в марте-апреле 2020 года, подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон.

Общество Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Общество Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска» Фонд развития современного искусства с 2017 года получает уже четвертый президентский грант, но прежде суммы не превышали 5,3 млн руб. На четвертом месте по размеру выделенного гранта — 28,1 млн руб. — Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (ВАРП), возглавляемый экс-сенатором и бывшим гендиректором ИТАР-ТАСС Виталием Игнатенко.

Фигурное катание Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.

Наука Эксперты изучили реакцию людей на опасные стимулы Потенциально опасные стимулы сегодня плохо изучены, но эксперты из Университетского колледжа Лондона решили провести собственное исследование.