Общество
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным
Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.
Экономика
Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле могут признать банкротом
Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ.
Политика
В ООН признали за Россией нарушение Женевских конвенций по Крыму
Украинские власти поблагодарили руководство ООН за признание на официальном уровне нарушений Женевских конвенций Россией на незаконно аннексированной территории Крыма.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Армия и оружие
Глава Пентагона обвинил Турцию в возможности возрождения ИГ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет ответственность «за потенциальное возрождение ИГ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»), возможные военные преступления и разрастающийся гуманитарный кризис» на северо-востоке Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
Здоровье
В Хабаровском крае сокращается число врачей и медперсонала
Количество врачей санитарно-противоэпидемической группы за год в крае сократилось более чем в два раза — до 63 специалистов.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
МВД опубликовало видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Политика
Трамп направит делегацию в Турцию
Специальная делегация США для обсуждения военной операции Турции в Сирии будет направлена в Анкару в ближайшее время.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, планирующий провести очередную защиту титула в марте-апреле 2020 года, подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон.
Политика
Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые прокомментировал развод с Марией Порошиной
Порошина и Древнов не распространялись о причинах развода.
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
Фонд развития современного искусства с 2017 года получает уже четвертый президентский грант, но прежде суммы не превышали 5,3 млн руб. На четвертом месте по размеру выделенного гранта — 28,1 млн руб. — Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (ВАРП), возглавляемый экс-сенатором и бывшим гендиректором ИТАР-ТАСС Виталием Игнатенко.
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии
Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Наука
Эксперты изучили реакцию людей на опасные стимулы
Потенциально опасные стимулы сегодня плохо изучены, но эксперты из Университетского колледжа Лондона решили провести собственное исследование.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Авто
Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.