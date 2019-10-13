Общество

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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с чего всё началось
"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", — говорится в сообщении
 комиссии.
ТАСС09:00

Подробнее о событии

«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова

Телеканал 360°17:45

Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

ТАСС09:00

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Что не так с TON. Юристы объяснили действия SEC

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«Никакой экосистемы TON не существует»: почему SEC остановила ICO Telegram и что это значит для проекта Дурова

Forbesвчера в 14:15

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Telegram против комиссии по ценным бумагам и биржам. Что дальше

Ведомости08:08
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Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
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В ООН признали за Россией нарушение Женевских конвенций по Крыму

Украинские власти поблагодарили руководство ООН за признание на официальном уровне нарушений Женевских конвенций Россией на незаконно аннексированной территории Крыма.
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Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
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Количество врачей санитарно-противоэпидемической группы за год в крае сократилось более чем в два раза — до 63 специалистов.
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Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Авто

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В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
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Иркутских хоккеисток не пустили на борт самолета в Шереметьево

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Опубликовано видео с места гибели главы Абакана

МВД опубликовало видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
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Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
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Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru 22:59
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Трамп направит делегацию в Турцию

Специальная делегация США для обсуждения военной операции Турции в Сирии будет направлена в Анкару в ближайшее время.
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Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, планирующий провести очередную защиту титула в марте-апреле 2020 года, подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон.
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Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам

США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
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Илья Древнов впервые прокомментировал развод с Марией Порошиной

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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
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Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

Фонд развития современного искусства с 2017 года получает уже четвертый президентский грант, но прежде суммы не превышали 5,3 млн руб. На четвертом месте по размеру выделенного гранта — 28,1 млн руб. — Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (ВАРП), возглавляемый экс-сенатором и бывшим гендиректором ИТАР-ТАСС Виталием Игнатенко.
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Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии

Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
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Эксперты изучили реакцию людей на опасные стимулы

Потенциально опасные стимулы сегодня плохо изучены, но эксперты из Университетского колледжа Лондона решили провести собственное исследование.
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Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
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Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора

Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
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Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Как работают Яндекс.Новости?
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