Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Команда Дурова анализирует вариант с изменением даты запуска криптовалюты Gram

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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

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Подсчитаны потери Дурова из-за запрета его криптовалюты

Газета.Ruвчера в 19:28

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17
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Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

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Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
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В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

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В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР

Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
РБК вчера в 21:41
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Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 11 октября в 12:44
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Xiaomi готовит к выходу «умные» часы Haylou за 15 долларов

Источник сообщил о том, что компания Xiaomi работает над созданием умных часов, которые выйдут на рынок под торговой маркой Haylou.
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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»

Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
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CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
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Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
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После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

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Названы случаи ненамеренной помощи США России

Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
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«Торонто» обыграл «Детройт» с двумя очками Михеева

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Юлия Барановская рассказала о травме сына

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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
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В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как ему удалось выйти в шестой финал подряд.
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