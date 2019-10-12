Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК12:30

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 08:12

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русском11 октября в 17:57

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъвчера в 00:00

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомостивчера в 08:32

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Политика

Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт

Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
РБК 19:26
Футбол

Адвокат водителя Фернандо, задержанного в России, заявил, что игрок его бросил

Олимпио да Силва Соареш, адвокат Робсона Насименто де Оливейра, водителя бывшего полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, сообщил, что футболист практически не участвует в защите его клиента, который был задержан в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.
Чемпионат 13:16
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия

Полиция проверяет данные о стрельбе в торговом центре во Флориде

Органы правопорядка проводят проверку данных о стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 16:57
Армия и оружие

Минобороны: гуманитарная ситуация на севере Сирии ухудшилась

News.ru вчера в 15:17
Здоровье

В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 17:23
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Политика

Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки

Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Футбол

Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.
Sports.ru 17:12
Религия

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Экспресс газета 18:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сводила детей в Москвариум

По словам телеведущего, недавно Алла Пугачева решила сводить дочь Лизу, а также сына Гарри в столичный океанариум.
Актуальные Новости 11:46
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК 13:19
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Экономика

Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке

Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.
Коммерсантъ 18:59
Космос

Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж

Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
МИР 24 вчера в 08:38
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Футбол

Руни был замечен в ночном клубе в компании стриптизерш

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был замечен в окружении стриптизерш в ночном клубе, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 16:19
Космос

НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году

США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 10 октября в 18:28
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная выиграла Finlandia Trophy

Российская фигуристка Алена Косторная победила на международном турнире Finlandia Trophy, который завершился в финском Эспоо в воскресенье.
Интерфакс-Спорт 16:01
Происшествия

Убитую в Саратове школьницу похоронили на Сторожевском кладбище

Девочку похоронили на Сторожевском кладбище в воскресенье, 13 октября. Прощание с Лизой К. прошло утром в храме апостолов Петра и Павла.
Известия 07:10
Кино

Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию

Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Политика

Путин обещал развивать отношения с арабским миром более высокими темпами

Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы, вне зависимости от имени следующего главы российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
РИА Новости 06:04
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 08:55
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Космос

«Хаббл» поймал Млечный Путь на краже межгалактического газа

Предполагается, что газ может поступать из межгалактической среды: в частности, Млечный Путь может отбирать у своих галактик-спутников запасы газа, используя свое гравитационное поле.
N+1 вчера в 11:07
Космос

Искусственное мясо теперь производится в космосе

Создание искусственного мяса больше не является областью научной фантастики: российские космонавты осуществили синтез лабораторного мяса на борту Международной космической станции, и это всего лишь вопрос времени, когда продукты такого типа поступят в супермаркеты.
Inc-news.ru 11 октября в 04:37
Авто

Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения

Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
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