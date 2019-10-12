Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомостивчера в 08:32
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
RT на русском11 октября в 17:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
РИА Новости 02:37
Экономика
Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
РБК 04:54
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Хоккей
Петр Чех дебютировал в хоккее с победы
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
Спорт день за днем 16:51
Политика
Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше
По данным экзитполов, проведенных социологической компанией Ipsos, победу на парламентских выборах в Польше одерживает правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), сообщает Polske Radio.
РБК 16:31
Футбол
Томаш Губочан: «Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских»
Словацкий защитник «Омонии» Томаш Губочан жалеет, что не поиграл на новых стадионах в России.
Матч ТВ 12:22
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11 октября в 11:00
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.
РИА Новости 16:42
Происшествия
Во Флориде произошла стрельба в торговом центре, есть раненый
Во Флориде один человек получил огнестрельное ранение при стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон.
Комсомольская правда 17:55
Армия и оружие
СМИ узнали о планах США вывести войска из Сирии в ближайшие дни
Соединенные Штаты собираются вывести большую часть американских войск из северной Сирии в ближайшие дни.
РБК 17:38
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости 18:09
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Футбол
«Монако» поздравил Головина и сборную России с выходом на Евро-2020
«Монако» отметил вклад полузащитника Александра Головина в победу сборной России над Кипром (5:0) и выход на чемпионат Европы 2020 года.
Матч ТВ 16:36
Гаджеты
Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra 10:26
Авто
Эксперты уже определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить критический износ зимних шин, рассказали эксперты aif.ru.
Автоновости дня вчера в 04:23
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Чемпионат 04:00
Футбол
Берлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
Sportbox.RU 18:09