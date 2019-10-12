Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
RT на русском11 октября в 17:57
Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомостивчера в 08:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости 15:12
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии
Минобороны России опубликовало на своем сайте карту лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских формирований.
ТАСС 15:36
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Футбол
Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс 16:07
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 11 октября в 01:27
Общество
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Автоэксперты выяснили, что реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов.
Известия вчера в 16:17
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Авто
Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности»
Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.
Letnews.ru 15:18
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру 06:38
Политика
На выборах президента Туниса побеждает независимый кандидат Каис Саид
Московский Комсомолец 15:29
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Политика
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
РИА Новости 12:54
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Политика
В Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги
На Поклонной горе в Москве в воскресенье, 13 октября, прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками Риги от немецко-фашистских захватчиков.
REGNUM 16:33
Футбол
Сборная России показала рану на ноге Петрова после фола киприота
Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию защитника Сергея Петрова, который получил травму в первом тайме отборочного матча Евро-2020 с Кипром.
Sportbox.RU 13:14
Авто
В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L
Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Letnews.ru 10:29
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Волгоградская правда вчера в 04:08
Кино
В Сети появились кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»
В Сеть выложили первые кадры со съемок фильма "Отряд самоубийц 2", которые проходят в Атланте, сообщает Just Jared.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Гаджеты
Экран Huawei Mate 30 Pro оказался очень нежным
Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro примечателен своим сенсорным экраном, который загибается на боковины под большим углом.
iXBT.com 11:09