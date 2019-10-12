Общество

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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с чего всё началось
"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", — говорится в сообщении
 комиссии.
ТАСС09:00

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«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова

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Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

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Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

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Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram

Ведомости12 октября в 04:02

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30
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