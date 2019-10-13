с чего всё началось

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Общество Фонд грантов назвал сто лучших проектов НКО по итогам 2017 года В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив.

Фигурное катание Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.

Наука Лаборатория Касперского: люди слишком доверяют роботам Совместное исследование «Лаборатории Касперского» и Гентского университета (Universiteit Gent) показало, что люди склонны доверять социальным роботам больше, чем следовало бы.

Политика Трамп ввел санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Общество В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".

Происшествия 12-летний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал Двенадцатилетний читинец Сергей Шихирдин 12 октября ушёл из дома в садовом некоммерческом товариществе «Машиностроитель» и пропал, сообщается в группе поискового отряда имени Кости Долгова в соцсети «ВКонтакте».

Политика Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.