Общество
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
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В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
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В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не возражает против турецкого наступления на сирийский город Кобани.
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В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
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В Саха театре упор делается на классику.
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Лаборатория Касперского: люди слишком доверяют роботам
Совместное исследование «Лаборатории Касперского» и Гентского университета (Universiteit Gent) показало, что люди склонны доверять социальным роботам больше, чем следовало бы.
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Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
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Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Двенадцатилетний читинец Сергей Шихирдин 12 октября ушёл из дома в садовом некоммерческом товариществе «Машиностроитель» и пропал, сообщается в группе поискового отряда имени Кости Долгова в соцсети «ВКонтакте».
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HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
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В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
Елизавета II подтвердила намерения Джонсона выйти из ЕС 31 октября
"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября", - сказала королева, рассказывая о планах кабинета министров.
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Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.