Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Как сообщает "Интерфакс", американское агентство направило иск в суд Манхеттена, чтобы приостановить незарегистрированное ICO.

В США приостановили выход Telegram на ICO

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