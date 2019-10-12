Экономика

РЕН ТВРЕН ТВВ США приостановили выход Telegram на ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Как сообщает "Интерфакс", американское агентство направило иск в суд Манхеттена, чтобы приостановить незарегистрированное ICO.
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