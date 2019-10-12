Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомостивчера в 08:32
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
RT на русском11 октября в 17:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Армия и оружие
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
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Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33
Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
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Хоккей
«Йокерит» обыграл «Салават» и увеличил победную серию до шести матчей
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ТК Звезда вчера в 11:50
Здоровье
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Врачи помогли 52-летней жительнице Москвы избавиться от огромной опухоли яичника. В диаметре она достигла 50 сантиметров.
Московский Комсомолец 11:58
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
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В Екатеринбурге завершился опрос о месте строительства храма
РИА Новости 11:49
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Армия и оружие
Украина перебросила к Петровскому бронетехнику и снайперов
Журналистская правда 08:18
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде
В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 11:52
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Газета.Ru 11:13
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 04:04
Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science 10 октября в 04:59
Политика
Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.
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Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Елгаве» в товарищеском матче
В товарищеском матче тульский «Арсенал» встретился с латвийской «Елгавой».
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Успенская подогрела слухи о романе на стороне
Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о романе с Михаилом Ефремовым. Артистку уже видели в компании с этим актером.
Телепрограмма вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru вчера в 04:01
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Футбол
Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор
Сборная Аргентины разгромила команду Эквадора в товарищеском матче.
ProstoProSport 11:56
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
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Политика
Госдума опубликовала опрос о смертной казни после убийства в Саратове
В официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали опрос, участникам которого предложили высказать мнение о возвращении в России смертной казни.
Мойка78 11 октября в 19:41