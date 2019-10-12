По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Армия и оружие Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Общество Российские туристы назвали самые скучные города Европы Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Здоровье В Москве врачи удалили пациентке полуметровую опухоль Врачи помогли 52-летней жительнице Москвы избавиться от огромной опухоли яичника. В диаметре она достигла 50 сантиметров.

Политика Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Происшествия Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Спорт Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.

Музыка Группа «Кино» выступит спустя 30 лет Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

Политика Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.

Шоу-бизнес Успенская подогрела слухи о романе на стороне Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о романе с Михаилом Ефремовым. Артистку уже видели в компании с этим актером.

Шоу-бизнес Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Футбол Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор Сборная Аргентины разгромила команду Эквадора в товарищеском матче.