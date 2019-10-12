Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 08:12

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомостивчера в 08:32

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русском11 октября в 17:57

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъвчера в 00:00

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Интернет-омбудсмен назвал приостановку ICO Telegram «подарком» США Дурову

РБКвчера в 07:35

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Армия и оружие

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33

Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
РБК 10:34
Хоккей

«Йокерит» обыграл «Салават» и увеличил победную серию до шести матчей

«Шуты» увеличили серию побед до шести матчей.
Матч ТВ 11:50
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Здоровье

В Москве врачи удалили пациентке полуметровую опухоль

Врачи помогли 52-летней жительнице Москвы избавиться от огромной опухоли яичника. В диаметре она достигла 50 сантиметров.
Московский Комсомолец 11:58
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Общество

В Екатеринбурге завершился опрос о месте строительства храма

РИА Новости 11:49
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Армия и оружие

Украина перебросила к Петровскому бронетехнику и снайперов

Журналистская правда 08:18
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде

В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 11:52
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Спорт

Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ

Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Газета.Ru 11:13
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Музыка

Группа «Кино» выступит спустя 30 лет

Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 04:04
Наука

Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами

Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science 10 октября в 04:59
Политика

Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.
РИА Новости 05:46
Происшествия

В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

РБК 11:30
Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Елгаве» в товарищеском матче

В товарищеском матче тульский «Арсенал» встретился с латвийской «Елгавой».
Чемпионат 09:55
Шоу-бизнес

Успенская подогрела слухи о романе на стороне

Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о романе с Михаилом Ефремовым. Артистку уже видели в компании с этим актером.
Телепрограмма вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление

Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru вчера в 04:01
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Футбол

Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор

Сборная Аргентины разгромила команду Эквадора в товарищеском матче.
ProstoProSport 11:56
Музыка

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Политика

Госдума опубликовала опрос о смертной казни после убийства в Саратове

В официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали опрос, участникам которого предложили высказать мнение о возвращении в России смертной казни.
Мойка78 11 октября в 19:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное