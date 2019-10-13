По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Энергетика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Происшествия Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 21 человека, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Единоборства Усик победой дебютировал в супертяжелом весе Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Игры NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.

Политика В Польше стартовали парламентские выборы В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.

Автоспорт Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1» Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

Политика Премьер Канады начал ходить в бронежилете Премьер Канады начал ходить в бронежилете Лидер либералов Джастин Трюдо опасается за свою безопасность.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Армия и оружие Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.

Музыка Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда» Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Происшествия Сына вице-президента МТС выпустили из спецприемника Сына вице-президента компании МТС, арестованного ранее на 10 суток, выпустили из спецприемника, передает телеканал Москва 24.

Футбол Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.