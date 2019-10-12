Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты

Телеканал 360°вчера в 18:40

Подсчитаны потери Дурова из-за запрета его криптовалюты

Газета.Ruвчера в 19:28

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъвчера в 00:00

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомостивчера в 08:32

Интернет-омбудсмен назвал приостановку ICO Telegram «подарком» США Дурову

РБКвчера в 07:35

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 08:12

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

РИА Новости вчера в 22:12
Политика

Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru вчера в 23:35
Космос

Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.
REGNUM 10 октября в 12:22
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Единоборства

Бивол победил Кастильо и в восьмой раз защитил титул чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо.
РБК вчера в 23:47
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Общество

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

REGNUM вчера в 19:00
Армия и оружие

Курды заявили о ликвидации 75 турецких военных и семи танках

Курсдкие отряды, входящие в состав вооруженной коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков.
Российская газета вчера в 23:36
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Общество

Прокуратура требует арестовать квартиру Навального

ЗакC.Ру 11 октября в 06:00
Армия и оружие

WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru вчера в 20:26
Общество

В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.
РИА Новости вчера в 16:37
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor 11 октября в 19:53
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия вчера в 16:29
Происшествия

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Экономика

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58
Общество

Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия вчера в 19:21
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 18:40
Футбол

Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра

Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем 11 октября в 08:03
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 11 октября в 08:47
Автоспорт

Стюарды допустили Кубицу и Магнуссена к старту

Из-за аварий Роберт Кубица и Кевин Магнуссен не смогли проехать быстрый круг в квалификации, но после запроса команд стюарды допустили их к старту, учитывая их результаты на свободных заездах.
F1news.ru вчера в 23:41
Здоровье

СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ

СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Энергетика

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Об этом пишет издание National Interest.
Известия вчера в 23:29
Здоровье

Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина

Из 52 опрошенных сотрудников медучреждения 5 человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой.
Инфорос 10 октября в 06:40
Кино

Вышел трейлер фильма «Круиз по джунглям»

Культуромания вчера в 11:46
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Технологии

Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива

ТАСС 11 октября в 09:26
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