Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомостивчера в 08:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru вчера в 10:35
Политика
Премьер Канады выступал в бронежилете на митинге
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступал в бронежилете на митинге в ходе предвыборной кампании.
РЕН ТВ 00:56
Армия и оружие
Армия Турции захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Минобороны Турции заявило об установлении контроля над городом Рас-эль-Айн в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 07:46
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Говорит Москва 10 октября в 03:24
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Армия и оружие
В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны
Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике не представляли серьезной опасности во время Холодной войны, однако подобное положение вещей изменило появление у России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.
Lenta.ru вчера в 17:01
Единоборства
Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Армия и оружие
Американский военный беспилотник сдуло ветром во время испытаний
Американский военный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который должен был стать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II, сдуло ветром в ходе третьего испытательного полета.
Известия вчера в 18:43
Политика
Премьер-министр Болгарии призвал прекратить провоцировать Турцию
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обратился к европейским странам с призывом прекратить нападки на Турцию во избежание иммиграционного кризиса.
News.ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной.
Пятый канал вчера в 12:29
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Происшествия
Марго Овсянникову избили на корпоративе
На участницу проекта "Дом 2" Марго Овсянникову напали и избили прямо вовремя корпоратива. Видео инцидента появилось в инстаграмме девушки.
Газета.Ru 00:26
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM 11 октября в 04:46
Хоккей
Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" принимал у себя "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:07
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском вчера в 09:07
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Футбол
Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru вчера в 07:10
Хоккей
Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Нэшвилл»
Игра завершилась со счётом 7:4. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голом в ворота «Нэшвилла» и результативной передачей.
Чемпионат вчера в 20:59
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
RT на русском вчера в 21:11
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Московский Комсомолец вчера в 10:17
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
РИА Новости вчера в 08:13
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 20%
Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года.
РИА Новости 11 октября в 11:19
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 10 октября в 02:27
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Армия и оружие
В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
РИА Новости вчера в 22:12