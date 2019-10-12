Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США

Forbes12 октября в 09:28

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Армия и оружие

Пентагон заявил о попавших в ловушку американских войсках в Сирии

Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
РБК 02:01
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

REGNUM вчера в 23:32
Космос

Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы

Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.
Народные новости 00:41
Происшествия

Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления

На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
Интерфакс - Россия 00:49
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Армия и оружие

США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии

США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года

ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Ведомости вчера в 17:30
Происшествия

Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля

В Москве задержали 19-летнего активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Хоккей

«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Вегасу» в матче НХЛ

RT на русском 01:58
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

Sputnik Эстония вчера в 05:00
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Армия и оружие

Подсчитано, как быстро искусственный интеллект может уничтожить города

Бывший разработчик Google Лара Нолан рассказала, что оружие, обладающее искусственным интеллектом и имеющее возможность принимать решения без воздействия человека, способно уничтожить города мира буквально за несколько секунд, передаёт Lenta.Ru.
Аргументы недели вчера в 01:46
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

REGNUM 01:05
Авто

Развеян миф о «всепогодности» кондиционера в автомобиле

Разобравшись, что к чему, эксперты «За рулем» развеяли самый популярный миф о «всепогодности» автомобильного кондиционера.
Автоновости дня вчера в 23:10
Единоборства

Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе

В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Советский спорт вчера в 02:00
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Единоборства

Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик победил Чезза Уизерспуна в дебютном бою в тяжелом весе. Победный поединок состоялся в Чикаго.
Москва 24 вчера в 04:34
Технологии

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Хоккей

«Челси» поздравил Чеха с успешным дебютом в хоккее

Пресс-служба лондонского «Челси» поздравила экс-вратаря клуба Петра Чеха с удачным дебютом в хоккее.
Sportbox.RU вчера в 22:39
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