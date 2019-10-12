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Происшествия Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.

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Политика Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку 25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

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Армия и оружие Подсчитано, как быстро искусственный интеллект может уничтожить города Бывший разработчик Google Лара Нолан рассказала, что оружие, обладающее искусственным интеллектом и имеющее возможность принимать решения без воздействия человека, способно уничтожить города мира буквально за несколько секунд, передаёт Lenta.Ru.

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