Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США
Forbes12 октября в 09:28
Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон заявил о попавших в ловушку американских войсках в Сирии
Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
Космос
Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы
Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Армия и оружие
США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии
США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Политика
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля
В Москве задержали 19-летнего активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля.
Хоккей
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Вегасу» в матче НХЛ
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Армия и оружие
Подсчитано, как быстро искусственный интеллект может уничтожить города
Бывший разработчик Google Лара Нолан рассказала, что оружие, обладающее искусственным интеллектом и имеющее возможность принимать решения без воздействия человека, способно уничтожить города мира буквально за несколько секунд, передаёт Lenta.Ru.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк
Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Авто
Развеян миф о «всепогодности» кондиционера в автомобиле
Разобравшись, что к чему, эксперты «За рулем» развеяли самый популярный миф о «всепогодности» автомобильного кондиционера.
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Единоборства
Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил Чезза Уизерспуна в дебютном бою в тяжелом весе. Победный поединок состоялся в Чикаго.
Технологии
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Хоккей
«Челси» поздравил Чеха с успешным дебютом в хоккее
Пресс-служба лондонского «Челси» поздравила экс-вратаря клуба Петра Чеха с удачным дебютом в хоккее.