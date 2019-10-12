Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США
Forbes12 октября в 09:28
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Журналистская правда 08:33
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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
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В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
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Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
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Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Сообщается, что в оснащение Taycan 4S входит литий-ионный аккумулятор на 79,2 кВт/ч, хотя Porsche будет предлагать Turbo и Turbo S с батареей на 93,4 кВт/ч в качестве опции, называемой Performance Battery Plus.
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Происшествия
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru вчера в 19:09
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
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Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
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Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
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На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
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«Как можно неправильно интерпретировать клевету?»
Джамиля Алиева: Каждый день нужно делать что-то для мира Подробнее Директор фонда "Настенька" Джамиля Алиева рассказала "Правмиру", что возмущена заявлениями руководства онкоцентра, которые они сделали в интервью "Комсомольской правде" и в эфире программы "Вести".
Православие и Мир 08:49
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Какой будет погода в тот день, который определяет зиму
Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой.
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Армия и оружие
Турецкое наступление в Сирии: Башар Асад встал на защиту курдов
В рамках военной операции «Источник мира» против «Сирийских демократических сил» и ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ) турецкие войска продолжают удерживать контроль над городами Рас эль-Айн и Телль-Абъяда, а также над трассой М4 Алеппо-Хасеке, соединяющей северо-восточные регионы Сирии с другой частью страны.
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Кокляев лег под капельницу за полтора месяца до боя с Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев в своем Instagram показал видео, на котором он лежит под капельницей.
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Путин рассказал о созданном в России уникальном гиперзвуковом оружии
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил, что даст повышение оклада главы региона.
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В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина выразила надежду, что сможет выиграть "ВТБ Кубок Кремля" в Москве.
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