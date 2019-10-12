Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Что не так с TON. Юристы объяснили действия SEC

РБК07:06

Названы причины блокировки криптовалюты Gram в США

REGNUM01:49

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Газета.Ru 06:28
Экономика

Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно

По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.
REGNUM 07:20
Происшествия

Более 40 мигрантов задержаны после массовой драки на Апраксином дворе

Расследование массовой драки, которая произошла 14 сентября на Апраксином дворе в Петербурге между двумя группами мигрантов, где пострадали люди, вскрыло много проблем.
КП - Санкт-Петербург 06:05
Здоровье

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая

REGNUM 06:47
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

MedikForum.ru 05:38
Армия и оружие

Эрдоган требует от НАТО выбрать «между Турцией и террористами»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Североатлантического альянса определиться, кого он поддерживает - официальную Анкару или "террористов", имея в виду под ними бойцов курдских формирований.
Ruposters.ru 07:48
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия

Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили

Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:30
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Теннис

Циципас назвал игру Медведева скучной

Грек Стефанос Циципас прокомментировал стиль игры россиянина Даниила Медведева.
RT на русском 07:43
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика

Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры

Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС 07:34
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru 11 октября в 10:32
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Экономика

Кудрин сомневается, что рост ВВП России достигнет 3,1% в 2021 году

Темпы экономического роста к 2021 году не превысят 3%, а вероятнее всего, составят 2,5%. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в понедельник в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Парламентская газета 06:33
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником

В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Политика

В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»

В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, этот вопрос закрыт, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Экономика

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.
RT на русском 06:52
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Авто

В России насчитали более 13 тысяч люксовых автомобилей

Tvoe-avto.com 06:33
Киберспорт

На сайте Fortnite нашли время окончания ивента The End

Inc-news.ru 07:22
Происшествия

Вологжанка умерла после липосакции

35-летняя женщина скончалась после операции по липосакции в Вологде.
Московский Комсомолец 07:13
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Футбол

Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport вчера в 09:15
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru 12 октября в 15:37
Здоровье

Нового министра здравоохранения назначили в Челябинской области

Юрий Семёнов официально назначен министром здравоохранения Челябинской области, соответствующий документ подписал глава региона Алексей Текслер.
АиФ Челябинск 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное