По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Экономика Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.

Здоровье Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.

Происшествия Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Экономика Кудрин сомневается, что рост ВВП России достигнет 3,1% в 2021 году Темпы экономического роста к 2021 году не превысят 3%, а вероятнее всего, составят 2,5%. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в понедельник в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном.

Политика В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате» В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, этот вопрос закрыт, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.