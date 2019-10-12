Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Здоровье
Врачи назвали приятные способы укрепить иммунитет
Московский Комсомолец 12 октября в 02:27
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv вчера в 06:02
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Единоборства
Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года
News.ru 12 октября в 12:55
Транспорт
На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение
Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 12 октября в 13:00
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 12 октября в 10:57
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Армия и оружие
Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии
На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Происшествия
Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Lenta.ru вчера в 13:03
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Гаджеты
MSI Alpha 15 – первый ноутбук с AMD Radeon RX 5500
MobiDevices 12 октября в 03:04
Волейбол
Сборная России проиграла США на Кубке мира
Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Матч ТВ вчера в 23:45
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Армия и оружие
Трамп: Европе следует вывезти из тюрем Сирии боевиков ИГ
США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся.
REGNUM вчера в 21:25
Кино
Советский фильм «Вий» вошел в топ 100 лучших хорроров
Культуромания вчера в 10:54
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото
Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 вчера в 05:07
Технологии
В банковском секторе России начинается API-трансформация
Российские ИТ-компании обладают необходимыми компетенциями и готовы помочь банкам провести API-трансформацию.
ТРК Сейм (Курск) 11 октября в 04:00
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33
Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
РБК вчера в 10:34
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма
В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
РБК вчера в 21:56