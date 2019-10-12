Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты

Телеканал 360°12 октября в 18:40

Подсчитаны потери Дурова из-за запрета его криптовалюты

Газета.Ru12 октября в 19:28

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
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Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных

РИА Новости 03:46
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
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Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
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Коренной перелом: курды заключили сделку с правительством Сирии

Курды пытались выяснить, смогут ли американцы защитить их или им нужно заключать договоры с правительством Башара Асада и Москвой.
Infox.ru 03:01
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Экономика

Арабская компания купит половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Peterburg2.ru 04:33
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
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Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

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Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Происшествия

В Нижневартовске бультерьер напал на детей

Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры 12 октября в 05:42
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В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
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Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport вчера в 09:15
Авто

Компания Tesla представит свой первый пикап в ноябре

В конце июля Маск заявил, что пикап будет презентован через два-три месяца, и к началу сентября компания дала себе немного дополнительного времени для маневра, заявив, что выпуск машины, скорее всего, переносится на ноябрь.
SpeedMe 11 октября в 10:43
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие

Турция отчиталась о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
Интерфакс 04:11
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Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Общество

Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»

Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

Lenta.ru вчера в 17:05
Музыка

На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»

11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания 12 октября в 12:12
Политика

ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Сорок пять регионов РФ обошли Москву в рейтинге строительства жилья

Больше всего жилой недвижимости за год введено в строй в Ленинградской и Московской областях РФ — по 1,221 и 1,111 квадратного метра на человека.
REGNUM 04:34
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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Гаджеты

Microsoft добавила на клавиатуру новые кнопки

Две новые кнопки появятся на клавиатуре Microsoft — для эмодзи (Emoji) и работы с Office.
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Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия

Сын экс-судьи с другом проломили череп знакомому в Красноярске

Сын адвоката и бывшего судьи со своим другом убили знакомого в его доме.
VSE42.RU 03:00
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