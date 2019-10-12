Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Что не так с TON. Юристы объяснили действия SEC

РБК07:06

Названы причины блокировки криптовалюты Gram в США

REGNUM01:49

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

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Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы

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Кино

Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино

До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
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Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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Конкурсы на определение перевозчиков в Твери начнутся в октябре

В октябре 2019 года будут проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков, в ноябре должен состояться отбор компании-оператора.
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Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
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Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США в рамках десятого тура Кубка мира, который проходит в Японии.
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Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили

Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
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