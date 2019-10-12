По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Происшествия В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.

Хоккей Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.

Кино Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли» В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.

Политика Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.

Футбол Кипрский рубеж: России хватит ничьей для выхода на Евро-2020 Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией, должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре.

Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

Политика Путин призвал вернуть Сирию в Лигу арабских государств Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, почему Москва заинтересована в возвращении САР в состав Лиги арабских государств.

Теннис Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.

Финансы Продолжит падение: определен курс доллара на неделю Курс доллара продолжает падение и на следующей неделе ситуация не изменится. Об этом рассказал аналитик QBF Гусейн Абдуллаев.

Автоспорт Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1» Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане 30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Единоборства Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.

Происшествия Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.

Политика В Кремле прокомментировали возможность возвращения смертной казни в РФ В субботу, 12 октября, в Кремле прокомментировали возможность возвращения в России смертной казни.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.

Технологии Telegram может отложить запуск своей криптовалюты Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.

Армия и оружие Назван виновник утечки данных о российском супероружии В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».

Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Игры Rockstar раскрыла системные требования PC-версии Red Dead Redemption 2 Студия Rockstar Games объявила системные требования PC-версии вестерна Red Dead Redemption 2. Разработчики заявили, что игра создавалась с таким расчётом, чтобы её можно было запустить на системах самых разных конфигураций.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.

Происшествия Экс-губернатор Дубровский не знает о возбуждении уголовного дела Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями на 20 млрд рублей.