Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 08:12

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Ведомостивчера в 08:32

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Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

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РБКвчера в 07:35

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
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Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией, должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре.
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"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
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Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
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Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
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Политика

Путин призвал вернуть Сирию в Лигу арабских государств

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, почему Москва заинтересована в возвращении САР в состав Лиги арабских государств.
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Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
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Продолжит падение: определен курс доллара на неделю

Курс доллара продолжает падение и на следующей неделе ситуация не изменится. Об этом рассказал аналитик QBF Гусейн Абдуллаев.
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Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
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В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
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Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Происшествия

Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
Известия вчера в 20:10
Политика

В Кремле прокомментировали возможность возвращения смертной казни в РФ

В субботу, 12 октября, в Кремле прокомментировали возможность возвращения в России смертной казни.
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Волейбол

Сборная России по волейболу уступила Аргентине на Кубке мира

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Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Технологии

Telegram может отложить запуск своей криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
ТАСС 06:59
Армия и оружие

Назван виновник утечки данных о российском супероружии

В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Армия и оружие

Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний

Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
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У живущих в аварийном доме россиян пригрозили забрать детей

Lenta.ru 06:39
Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Игры

Rockstar раскрыла системные требования PC-версии Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games объявила системные требования PC-версии вестерна Red Dead Redemption 2. Разработчики заявили, что игра создавалась с таким расчётом, чтобы её можно было запустить на системах самых разных конфигураций.
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Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
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Экс-губернатор Дубровский не знает о возбуждении уголовного дела

Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями на 20 млрд рублей.
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Авто

Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
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