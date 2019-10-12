Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъвчера в 00:00

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомостивчера в 08:32

Интернет-омбудсмен назвал приостановку ICO Telegram «подарком» США Дурову

РБКвчера в 07:35

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 08:12

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русском11 октября в 17:57

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Армия и оружие

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Музыка

Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Армия и оружие

Путин анонсировал создание супероружия

Президент России Владимир Путин огласил список планов по разработке ударных комплексов, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО).
Национальная служба новостей вчера в 08:05
Происшествия

Вице-мисс «Краса России» разбилась в страшном ДТП под Минском

Первая вице-мисс «Краса России» Евгения Сметанина разбилась в страшном ДТП под Минском.
Пятый канал 08:50
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Наука

Солнечный свет разлагает пластик вдесятеро быстрее, чем ожидалось

Вечерний курьер вчера в 06:37
Происшествия

В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
РБК 11:30
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

РИА Новости 07:18
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде

В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 11:52
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Армия и оружие

Сирийская армия займет Манбидж и Кобани в течение 48 часов

Сирийская арабская армия войдет в города Манбидж и Кобани в ближайшие два дня.
Политическая Экспертиза 12:17
Армия и оружие

В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.
RT на русском 11:39
Гаджеты

Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей

15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
ITZine.ru вчера в 07:49
Фигурное катание

Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy

Спорт-Экспресс 11:24
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Народные новости 09:12
Происшествия

«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

По словам Аброськина, три вора в законе раскороновали Недзельского, после чего «сильно избили и выбросили за пределы территории».
Lenta.ru 12:14
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Политика

Тысячи берлинцев вышли на акцию протеста из-за атаки на синагогу

Несколько тысяч человек приняли участие в шествии в столице Германии в память о жертвах атаки на синагогу в Галле, протестуя против правового экстремизма и расизма.
News.ru 11:05
Армия и оружие

Пентагон: курды договариваются с РФ о начале контратаки на Турцию

Московский Комсомолец 09:41
Авто

Эксперты определили реальный срок службы зимней резины

Новые автомобили вчера в 11:37
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Общество

В США нашли рыбу, способную выжить без воды

В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Политика

МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 08:55
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Общество

В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках

РИА Новости вчера в 16:37
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы

В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 10:48
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
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