Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомостивчера в 08:32
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
RT на русском11 октября в 17:57
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Армия и оружие
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
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Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Армия и оружие
Путин анонсировал создание супероружия
Президент России Владимир Путин огласил список планов по разработке ударных комплексов, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО).
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Вице-мисс «Краса России» разбилась в страшном ДТП под Минском
Первая вице-мисс «Краса России» Евгения Сметанина разбилась в страшном ДТП под Минском.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Наука
Солнечный свет разлагает пластик вдесятеро быстрее, чем ожидалось
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В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова
В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде
В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Армия и оружие
Сирийская армия займет Манбидж и Кобани в течение 48 часов
Сирийская арабская армия войдет в города Манбидж и Кобани в ближайшие два дня.
Армия и оружие
В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.
Гаджеты
Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей
15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Происшествия
«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
По словам Аброськина, три вора в законе раскороновали Недзельского, после чего «сильно избили и выбросили за пределы территории».
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
Политика
Тысячи берлинцев вышли на акцию протеста из-за атаки на синагогу
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии в столице Германии в память о жертвах атаки на синагогу в Галле, протестуя против правового экстремизма и расизма.
Армия и оружие
Пентагон: курды договариваются с РФ о начале контратаки на Турцию
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
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Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
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