Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Команда Дурова анализирует вариант с изменением даты запуска криптовалюты Gram

Коммерсантъ01:59

Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты

Телеканал 360°вчера в 18:40

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 08:12

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомостивчера в 08:32

Интернет-омбудсмен назвал приостановку ICO Telegram «подарком» США Дурову

РБКвчера в 07:35

Подсчитаны потери Дурова из-за запрета его криптовалюты

Газета.Ruвчера в 19:28
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Происшествия

В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме

В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Газета.Ru 03:00
Автоспорт

«Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов

Немецкая команда выиграла 6-й Кубок конструкторов подряд, в "гибридную эру" у трофея еще не было другого обладателя.
РИА Новости 02:44
Политика

NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Религия

Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября

Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Космос

Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата

Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Здоровье

Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.
РБК 10 октября в 13:22
Теннис

Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае

Vprognoze.ru вчера в 12:38
Происшествия

Аэропорты в Японии возобновили работу после удара тайфуна «Хагибис»

Работа токийских международных аэропортов Ханэда и Нарита, приостановленная из-за тайфуна «Хагибис», была восстановлена в воскресенье, 13 октября, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Отмечается, что аэропорты принимают внутренние и международные рейсы.
Якутия 24 вчера в 20:11
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Космос

Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.
REGNUM 10 октября в 12:22
Музыка

Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной.
Пятый канал вчера в 12:29
Авто

В России изменился расчет транспортного налога

В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
ToDay News Ufa вчера в 16:48
Общество

В Екатеринбурге сообщили о явке на опрос по строительству храма

Как сообщала пресс-служба комиссии, опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% избирателей.
РБК 02:59
Экономика

В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора

В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Газета.Ru 02:40
Общество

Врач рассказала об опасности сухой кожи на локтях

Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать сухая кожа на локтях.
Известия вчера в 10:43
Футбол

Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ

"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru вчера в 07:10
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Общество

Условия выплаты детских пособий могут изменить

В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.
Газета.Ru 11 октября в 03:32
Шоу-бизнес

Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем

В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда 11 октября в 11:41
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК вчера в 09:20
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Известия вчера в 19:56
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
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