Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Здоровье
Пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля
Если ОРВИ проходит в течение пяти-семи дней, то кашель может держаться еще очень долго.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Политика
«День тишины» наступил в Польше перед парламентскими выборами
Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в субботу в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье в стране очередными парламентскими выборами.
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Политика
Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией
По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
Футбол
Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах
Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Экономика
Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
Армия и оружие
Трамп сообщил о необходимости вернуть американских военных из Сирии
Американские войска не обязаны заниматься обеспечением безопасности границы Сирии с Турцией и должны покинуть страну.
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
В Международном детском центре "Артек" погиб 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, отдыхавший в лагере с 23 сентября.
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Какой получилась лента американского режиссера Мелодрама Вуди Аллена вышла на экраны спустя год после скандала с сексуальными домогательствами режиссера.
Происшествия
Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове
Напомним, тело Лизы Киселевой было обнаружено в одном из гаражей сегодня ночью.
Армия и оружие
Американский военный беспилотник сдуло ветром во время испытаний
Американский военный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который должен был стать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II, сдуло ветром в ходе третьего испытательного полета.
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.