Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Названы причины блокировки криптовалюты Gram в США

REGNUM01:49

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых

Коммерсантъвчера в 12:01
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Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Наука

Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга

Рифей-Пермь 12 октября в 02:04
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта

Актуальные Новости 03:28
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк

Вечерний курьер 04:49
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Наука

Стариков делают слабыми не мышцы, а нервы

Учёные из Огайо доказали, что дело здесь не только в состоянии мышц, но и в нервах.
Аргументы недели вчера в 03:59
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество

Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку

В Федеральном институте педагогических измерений назвали ошибки, которые выпускники допускали на ЕГЭ-2019.
Российская газета вчера в 23:00
Авто

УАЗ поднял цены на все модели в России

По данным аналитиков, большинство комплектаций УАЗ «Хантер» стали стоить дороже на 5-10 тысяч, УАЗ «Патриот» прибавил к старым прайсам 10 – 10,9 тыс. рублей, а все версии УАЗ «Пикап» подорожали на максимальные 20 тысяч.
CarsWeek.ru 04:47
Экономика

ФАС получила новое ходатайство «Яндекс.Такси» по сделке с «Везет»

11 октября компания отозвала предыдущее ходатайство и подала новое, объяснив это изменением структуры сделки: в нее был внесен, в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».
Коммерсантъ 05:53
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика

Мантуров оценил перспективы появления сверхзвукового бизнес-джета

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолёт — в 2027 году.
RT на русском 06:26
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Авто

Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 12 октября в 03:43
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Здоровье

Минздрав России сообщил о росте смертности от отравления алкоголем

Пресс-служба Министерства здравоохранения России распространила заявление, кв котором дается оценка данным оперативного мониторинга Росстата о росте смертности в РФ от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
Политика

CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ

Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Телеканал 360° 04:26
Экономика

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
РБК 01:00
Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M30s

Retail & Loyalty 05:41
Шоу-бизнес

Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление

Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru 12 октября в 04:01
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