Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Политика
Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Наука
Стариков делают слабыми не мышцы, а нервы
Учёные из Огайо доказали, что дело здесь не только в состоянии мышц, но и в нервах.
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Общество
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку
В Федеральном институте педагогических измерений назвали ошибки, которые выпускники допускали на ЕГЭ-2019.
Авто
УАЗ поднял цены на все модели в России
По данным аналитиков, большинство комплектаций УАЗ «Хантер» стали стоить дороже на 5-10 тысяч, УАЗ «Патриот» прибавил к старым прайсам 10 – 10,9 тыс. рублей, а все версии УАЗ «Пикап» подорожали на максимальные 20 тысяч.
Экономика
ФАС получила новое ходатайство «Яндекс.Такси» по сделке с «Везет»
11 октября компания отозвала предыдущее ходатайство и подала новое, объяснив это изменением структуры сделки: в нее был внесен, в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Политика
Мантуров оценил перспективы появления сверхзвукового бизнес-джета
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолёт — в 2027 году.
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Здоровье
Минздрав России сообщил о росте смертности от отравления алкоголем
Пресс-служба Министерства здравоохранения России распространила заявление, кв котором дается оценка данным оперативного мониторинга Росстата о росте смертности в РФ от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев 2019 года.
Политика
CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ
Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M30s
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.