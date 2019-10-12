По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Финансы Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Авто УАЗ поднял цены на все модели в России По данным аналитиков, большинство комплектаций УАЗ «Хантер» стали стоить дороже на 5-10 тысяч, УАЗ «Патриот» прибавил к старым прайсам 10 – 10,9 тыс. рублей, а все версии УАЗ «Пикап» подорожали на максимальные 20 тысяч.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).

Политика Мантуров оценил перспективы появления сверхзвукового бизнес-джета Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолёт — в 2027 году.

Политика Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку 25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Здоровье Минздрав России сообщил о росте смертности от отравления алкоголем Пресс-служба Министерства здравоохранения России распространила заявление, кв котором дается оценка данным оперативного мониторинга Росстата о росте смертности в РФ от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев 2019 года.