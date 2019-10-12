Экономика
BFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:23, Вашингтон
Футбол
Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры
Крупные российские операторы считают, что в выездном матче отбора Евро-2020 сборная Турции проиграет Франции.
BettingBusiness.ru 01:58
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Общество
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма
В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины.
REGNUM вчера в 12:51
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
RT на русском 05:19
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Наука
Как киты с помощью пузырей ловят добычу: видео
Специалисты засняли такое поведение китов с помощью дронов, а также с помощью камер и датчиков, размещенных на самих китах.
Популярная механика 06:20
Экономика
Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета 04:24
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Армия и оружие
Франция вслед за США собирается обезопасить своих военных в Сирии
Ранее в Пентагоне объявили о планах вывести примерно тысячу своих военнослужащих из-за военной операции Турции против сирийских курдов.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Общество
Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Общество
Российско-арабский сверхзвуковой самолет планируют создать в 2027 году
Российско-арабский сверхзвуковой самолет может быть создан в 2027 году, а в 2023 появится прототип бизнес-джета.
DP.RU 06:11
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки
Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:22
Культура
Уроженка Уфы не прошла кастинг в новое шоу на ТНТ из-за Ольги Бузовой
Зрители смогли увидеть отбор претендентов на руку и сердце шоуменов, в кастинге приняла участие и уроженка Уфы Анжелика Якусева.
UfacityNews.ru 01:08
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44