Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.
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Названы причины блокировки криптовалюты Gram в США

REGNUM01:49

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых

Коммерсантъвчера в 12:01

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30
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Футбол

Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры

Крупные российские операторы считают, что в выездном матче отбора Евро-2020 сборная Турции проиграет Франции.
BettingBusiness.ru 01:58
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Общество

В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины.
REGNUM вчера в 12:51
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Армия и оружие

В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

RT на русском 05:19
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Наука

Как киты с помощью пузырей ловят добычу: видео

Специалисты засняли такое поведение китов с помощью дронов, а также с помощью камер и датчиков, размещенных на самих китах.
Популярная механика 06:20
Экономика

Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета 04:24
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Армия и оружие

Франция вслед за США собирается обезопасить своих военных в Сирии

Ранее в Пентагоне объявили о планах вывести примерно тысячу своих военнослужащих из-за военной операции Турции против сирийских курдов.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие

Курды договорились с Сирией благодаря России

Lenta.ru 05:07
Происшествия

Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП

По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Единоборства

Боксер Дэй находится в крайне критическом состоянии после нокаута

Sport24.ru 03:58
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

РБК 06:17
Общество

Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика

Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Общество

Российско-арабский сверхзвуковой самолет планируют создать в 2027 году

Российско-арабский сверхзвуковой самолет может быть создан в 2027 году, а в 2023 появится прототип бизнес-джета.
DP.RU 06:11
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:22
Культура

Уроженка Уфы не прошла кастинг в новое шоу на ТНТ из-за Ольги Бузовой

Зрители смогли увидеть отбор претендентов на руку и сердце шоуменов, в кастинге приняла участие и уроженка Уфы Анжелика Якусева.
UfacityNews.ru 01:08
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
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