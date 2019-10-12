По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения. Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ.

Армия и оружие Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине? На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Армия и оружие Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.

Происшествия Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.

Армия и оружие В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии оказался недостаточно надежным, пишет Defense News.

Политика В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Украинского актера в Польше избил работодатель Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.

Политика В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Армия и оружие Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани.

Политика Евросоюз продлил санкции против России за инцидент в Солсбери Совет Евросоюза до 16 октября 2020 года продлил санкции, введенные за применение и распространение химического оружия.

Общество Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Общество В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.

Экономика Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.

Футбол УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Музыка Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".

Происшествия Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.