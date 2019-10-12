с чего всё началось

В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена.

Футбол Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Футбол Матч сборных России и Шотландии закончился разгромом Свою порцию славы заработал Головин. Следующий матч россияне проведут против сборной Кипра в гостях.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Политика Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Фигурное катание Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Происшествия На «салатовой» ветке московского метро упал на рельсы пассажир На Люблинско-Дмитровской линии московского метро было приостановлено движение поездов от станции "Марьино" до "Зябликова".

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Армия и оружие Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Футбол «Объединение пула спонсоров помогло бы региональным командам» За несколько часов до игры с британской командой в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

Армия и оружие Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв на пути российских военных Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв бомб на маршруте военной полиции России, сообщает "Интерфакс".

Здоровье Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.

Здоровье Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Экономика Котировки «Яндекса» упали более чем на 12% Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.