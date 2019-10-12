Экономика
КоммерсантъВласти США приостановили ICO Telegram Дурова
В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 17:13
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Футбол
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие
Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Музыка
«Бомба»: актриса Ирина Горбачева записала совместный трек с группой «Агонь»
Собака.ru вчера в 09:51
Футбол
Матч сборных России и Шотландии закончился разгромом
Свою порцию славы заработал Головин. Следующий матч россияне проведут против сборной Кипра в гостях.
Экономика сегодня 10 октября в 16:49
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета вчера в 07:23
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Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
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Школьный учитель обматерил девятиклассников в Тюменской области
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Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
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Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Происшествия
На «салатовой» ветке московского метро упал на рельсы пассажир
На Люблинско-Дмитровской линии московского метро было приостановлено движение поездов от станции "Марьино" до "Зябликова".
Вести.Ru 02:37
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК вчера в 11:55
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье
Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU 10 октября в 23:13
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии
Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
ТК Звезда вчера в 05:11
Футбол
«Объединение пула спонсоров помогло бы региональным командам»
За несколько часов до игры с британской командой в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.
Известия вчера в 17:00
Армия и оружие
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв на пути российских военных
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Газета.Ru 00:14
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости 10 октября в 07:25
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник вчера в 07:13
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости вчера в 13:20
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
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Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
РБК вчера в 20:51
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ вчера в 15:31
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
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