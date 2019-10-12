Экономика
КоммерсантъВласти США приостановили ICO Telegram Дурова
В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 17:13
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:33, Вашингтон
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк выступила с официальным сообщением для СМИ и всех не равнодушных людей, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:41
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Транспорт
Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах
МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.
РБК вчера в 22:49
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
В столице США арестована оскароносная актриса Джейн Фонда
Росбалт вчера в 16:59
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат вчера в 15:31
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Футбол
Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20
Никто не говорит ничего конкретного. Вот и нашим СМИ необходимо вскрывать гнойники российского футбола, а не писать о том, как живет Селюк.
Советский спорт вчера в 09:00
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Риги
RT на русском вчера в 06:12
Наука
Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Футбол
Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией
Телеканал ОТВ 10 октября в 12:52
Здоровье
Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения
Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.
Вечерняя Москва 10 октября в 02:47
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Lenta.ru вчера в 12:58
Политика
Зеленский заявил, что в Европе шокированы поведением Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
RT на русском 02:27
Космос
NASA отправит человека в космос со SpaceX в 2020 году
Новая капсула для астронавтов от SpaceX под названием Crew Dragon будет готова к первому полету на орбиту с человеком на борту в первом квартале 2020 года, передает Reuters со ссылкой на слова главы NASA Джима Брайденстайна.
TelecomDaily вчера в 15:27
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
RT на русском 01:50
Кино
В ремейке «Золушки» фею-крестную может сыграть темнокожий гей
Темнокожий гомосексуалист Билли Портер может сыграть роль феи-крестной в очередной экранизации «Золушки».
Дни24 вчера в 13:15
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
Российская газета вчера в 03:30
Политика
В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 09 октября в 15:19
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 10 октября в 13:27
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия
В Бурятии при пожаре погибли пять человек
Как сообщили ТАСС в ЕДДС Мухоршибирского района, в результате пожара погибли два ребенка 2012 и 2019 года рождения, среди погибших также две женщины и один мужчина.
ТАСС вчера в 22:23