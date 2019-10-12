с чего всё началось

В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена.

Армия и оружие ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк выступила с официальным сообщением для СМИ и всех не равнодушных людей, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Транспорт Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Общество В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов 45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.

Единоборства Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20 Никто не говорит ничего конкретного. Вот и нашим СМИ необходимо вскрывать гнойники российского футбола, а не писать о том, как живет Селюк.

Наука Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.

Здоровье Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Политика Зеленский заявил, что в Европе шокированы поведением Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Космос NASA отправит человека в космос со SpaceX в 2020 году Новая капсула для астронавтов от SpaceX под названием Crew Dragon будет готова к первому полету на орбиту с человеком на борту в первом квартале 2020 года, передает Reuters со ссылкой на слова главы NASA Джима Брайденстайна.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Хоккей Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало» В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

Кино В ремейке «Золушки» фею-крестную может сыграть темнокожий гей Темнокожий гомосексуалист Билли Портер может сыграть роль феи-крестной в очередной экранизации «Золушки».

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Политика В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.