с чего всё началось

В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена.

Кино Актёр Роберт Форстер умер в США Ранее News.ru сообщал, что в США в возрасте 80 лет умер американский актёр Сид Хэйг.

Здоровье Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «не жрать» Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции "Говорит Москва" напомнил всем, кто хочет справится с лишним весом, о совете балерины Майи Плисецкой.

Армия и оружие ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Авто В России изменился транспортный налог Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.

Политика Опрос показал отношение украинцев к федерализации Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Экономика Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Политика В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко назвал главной ошибкой главы страны Владимира Зеленского утверждение о безальтернативности Минских соглашений, сообщают местные СМИ.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Шоу-бизнес Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».

Технологии Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

Политика Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.

Экономика В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.

Армия и оружие НАТО может расширить военное присутствие в Прибалтике Литва, Латвия, Эстония и Польша регулярно призывают НАТО усиливать военное присутствие на их территориях.

Авто Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.