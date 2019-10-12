Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВласти США приостановили ICO Telegram Дурова

В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается
 на сайте ведомства.
РБКвчера в 17:13

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Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ00:00

В США приостановили выход Telegram на ICO

РЕН ТВвчера в 17:33

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАССвчера в 18:17

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русскомвчера в 17:57

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфаксвчера в 17:50

В США регулятор подал иск о недопущении ICO Telegram Group

РИА Новостивчера в 18:30

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

РБКвчера в 17:32
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Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

Ранее News.ru сообщал, что в США в возрасте 80 лет умер американский актёр Сид Хэйг.
News.ru вчера в 23:54
Гаджеты

Samsung привезла в РФ флагманский телевизор Samsung Q900R 8K

Газета DAILY вчера в 12:49
Здоровье

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «не жрать»

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции "Говорит Москва" напомнил всем, кто хочет справится с лишним весом, о совете балерины Майи Плисецкой.
РИА Новости вчера в 09:41
Армия и оружие

ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии

Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Авто

В России изменился транспортный налог

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe вчера в 09:16
Футбол

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат вчера в 09:22
Политика

Опрос показал отношение украинцев к федерализации

Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру вчера в 14:57
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум

Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 октября в 01:25
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Политика

В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения

В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
Южный Федеральный 00:31
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

REGNUM вчера в 23:00
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко назвал главной ошибкой главы страны Владимира Зеленского утверждение о безальтернативности Минских соглашений, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 01:11
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News 10 октября в 08:10
Технологии

Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Политика

Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии

По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Гаджеты

Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком

DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY вчера в 13:10
Единоборства

Фьюри проведет бой в Саудовской Аравии по правилам рестлинга

Sportbox.RU вчера в 16:18
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака

Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Экономика

В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла

Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.
Газета Кемерова 10 октября в 04:26
Армия и оружие

НАТО может расширить военное присутствие в Прибалтике

Литва, Латвия, Эстония и Польша регулярно призывают НАТО усиливать военное присутствие на их территориях.
Sputnik Литва вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 вчера в 11:41
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия вчера в 20:13
Авто

Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения

Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс вчера в 00:42
Шоу-бизнес

Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru вчера в 07:22
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