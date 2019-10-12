с чего всё началось

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Политика Зеленский не исключает выход из минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Политика Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

Здоровье Дефицит врачей в России хотят восполнить за счет мигрантов Минтруд планирует включить медиков в список профессий с упрощенной процедурой гражданства Кадровый потенциал врачей в России не способен покрыть дефицит медицинских работников в стране, в связи с чем проблему хотят решить привлечением мигрантов, сообщает газета "Известия".

Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Общество ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.