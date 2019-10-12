Экономика
ВедомостиВласти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram
Команда Telegram в апреле начала тестировать свою блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) в закрытом режиме. Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. продали 2,9 млрд Grams 171-му покупателю по всему миру, в том числе 1 млрд Grams 39-ти покупателям из США, пишет SEC.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 17:13
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