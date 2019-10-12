с чего всё началось

Команда Telegram в апреле начала тестировать свою блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) в закрытом режиме. Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. продали 2,9 млрд Grams 171-му покупателю по всему миру, в том числе 1 млрд Grams 39-ти покупателям из США, пишет SEC.

Общество В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

Политика Мендель вновь оттолкнула журналистку от Зеленского С пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель случился очередной скандал, на этот раз она пыталась помешать журналистке задать вопрос Президенту во время проведения пресс-марафона.

Политика Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Туркмении, где будет участвовать в заседании совета глав государств СНГ.

Гаджеты Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Здоровье Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Кино Умер голливудский актер Роберт Форстер В момент смерти Форстеру было 78 лет. Ранее Роберт снимался в фильмах от Квентина Тарантино и Дэвида Линча.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.