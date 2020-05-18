Политика

ВедомостиВедомостиВласти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией

Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем.
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с чего всё началось

МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией

Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее 18 мая обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его словам, организовать слежку за гражданами.
РИА Новости12:47

Подробнее о событии

В МИД России оценили слова генпрокурора США о связях Apple с Москвой

RT на русском16:40

В Apple ответили на обвинения генпрокурора США в сотрудничестве с Россией

РБК22:20

Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией

РЕН ТВ22:16

Apple прокомментировала обвинения в сговоре с Россией

РИА Новости19:05

Apple ответила генпрокурору США на обвинения в угрозе нацбезопасности

Комсомольская правда23:15

Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Газета.Ru14:05

В МИД России раскритиковали обвинения генпрокурора США в адрес Apple

Известия12:40
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Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
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Кино

Российские фильмы в прошлом году собрали за рубежом более $50 млн

Кассовые сборы российских фильмов за рубежом за последние пять лет увеличились в 3,5 раза, составив в 2019 году более $50 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитического департамента Фонда кино.
Аргументы и Факты 11:44
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
132
Общество

Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК

Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
BFM.ru 12:48
253
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
157
Здоровье

В Волгоградской области идет поэтапное смягчение режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, но в регионе идет поэтапное смягчение ограничительных мер.
ГТРК Волгоград-ТРВ 03:51
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Космос

Американская компания разработает оповещающие о ракетах спутники

Американская компания Northrop Grumman получила контракт на 2,3 миллиарда долларов для создания спутников нового поколения, способных оповещать о приближающихся ракетах, сообщается на сайте Пентагона.
РИА Новости 20:38
Армия и оружие

В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

Обозреватели китайского аналитического портала «Хуаньцю шибао» в своем материале, перевод которого предоставило агентство «ИноСМИ», обратили внимание на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
ГЛАС.RU 05:52
3
Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО 13:34
993
Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
256
Общество

Huawei отреагировала на новые ограничения США

Компания все еще оценивает влияние нового ограничения, и "выживание в настоящее время является ключевым словом для Huawei", добавил Гуо на последующей сессии вопросов и ответов.
Вести.Ru 08:09
Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
14
Политика

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости 20:47
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
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Происшествия

Жители Красноярского края заметили яркую вспышку в небе

Newslab.ru 22:17
Экономика

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК 22:15
34
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
232
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
7,9K
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
440
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
238
Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье

Байкал24 вчера в 22:21
59
Политика

Трамп дал ВОЗ срок в месяц для выполнения требований по реформе

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ 23:35
Происшествия

На Камчатке скончался третий пациент с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ранее скончались два пациента с коронавирусом — 58-летний мужчина и 80-летняя женщина.
REGNUM 23:32
Авто

Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса

На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
19
Финансы

Рынок российских акций начал торговую неделю активным ростом

В лидерах роста на отечественном рынке - привилегированные и обыкновенные акции "Ленэнерго" (+12% и +26% соответственно), торги которыми были приостановлены в середина марта в связи с реорганизацией компании.
ТАСС 13:16
Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 08:19
444
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Уильям Барр
Американский политик
Американский политический деятель, Генеральный прокурор США с 14 февраля 2019 года, член Республиканской партии.
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