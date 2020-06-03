Политика
ТАССВласти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Как утверждают AMG Vanadium и US Vanadium, на американских производителях ванадия негативно сказываются прежде всего импорт этого металла "по заниженной цене" и "последствия китайской и российской промышленной политики".
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с чего всё началось
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства торговли США.ТАСС01:15
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Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
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Дорожного чиновника подозревают в торговле госконтрактами
По версии следствия, чиновник получил деньги от директора частной фирмы за помощь в заключении госконтрактов на оказание услуг, а также за покровительство по службе.
ГТРК Липецк 03:43
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
Znak.com вчера в 20:13
Политика
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
РИА Новости 04:05
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru вчера в 14:52
Политика
Китай поддержал стратегию России в области ядерного сдерживания
Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Известия 04:20
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Общество
В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID
Число активных случаев составляет 92 тыс. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек.
РБК 03:51
Экономика
Радаев: В крупных городах области число безработных выросло в 4 раза
В рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Валерий Радаев заявил, что задача сохранения стабильности на рынке труда, занятости, доходов семей входит в число приоритетных на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом.
Четвертая Власть 03:36
Общество
AP узнало о проблемах ВОЗ с получением данных о COVID-19 от Китая
В начале эпидемии коронавируса сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) столкнулась с трудностями при получении данных о заболевании от Китая.
РБК 02:02
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына
Известный диктор Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина умер от COVID-19 в середине мая.
ФАН 00:17
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт вчера в 06:46
Авто
Hyundai рассекретил обновленный Santa Fe
Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Santa Fe.
AutoNews 02:45
Здоровье
Израильский врач назвал бессмысленным ношение масок на улице
Глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса», профессор Давид Лурье считает, что ношение масок на улице бессмысленно и дискомфортно.
Газета Кемерова вчера в 23:25
Общество
Основатель Superjob ожидает рост безработицы до 20 миллионов человек
В России 10 миллионов безработных, а официальная статистика неточная, заявил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Вести.Ru 02:47
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Здоровье
В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса
Kursk.com вчера в 06:22