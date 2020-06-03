Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства торговли США.

с чего всё началось

Как утверждают AMG Vanadium и US Vanadium, на американских производителях ванадия негативно сказываются прежде всего импорт этого металла "по заниженной цене" и "последствия китайской и российской промышленной политики".

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