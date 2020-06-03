Политика

ТАССТАССВласти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства торговли США.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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К Земле подлетает потенциально опасный астероид

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«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Пушков оценил предложение Киева пересмотреть Будапештский меморандум

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Правление СБР предъявило обвинения Драчеву

Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений Правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.
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