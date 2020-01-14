Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти США решили исключить Китай из списка валютных манипуляторов

Министерство финансов США по валютным вопросам обнародовало доклад, в котором Китай не вошел в список стран, являющихся валютными манипуляторами. Также в документе Пекину даются рекомендации по укреплению нацвалюты.
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