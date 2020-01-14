Общество
Московский КомсомолецВласти США решили исключить Китай из списка валютных манипуляторов
Министерство финансов США по валютным вопросам обнародовало доклад, в котором Китай не вошел в список стран, являющихся валютными манипуляторами. Также в документе Пекину даются рекомендации по укреплению нацвалюты.
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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Происшествия
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Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Политика
Вашингтон объяснил присоединение Крыма к России своей слабостью
США рассказали о пошатнувшейся за последние годы позиции в сфере сдерживания Ирана, России и Китая.
Политика
СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране
СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
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В Роспотребнадзоре рассказали, как защищаться от гриппа без вакцинации
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ тем, кто не может пройти вакцинацию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Общество
Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил двухкилометровый столб пепла
Вулкан Тааль на Филиппинах сохраняет активность и за последние сутки выбросил столб пепла на высоту почти 2 тысяч метров, а фонтаны лавы - на высоту до 500 метров, сообщает портал Rappler со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs).
Футбол
«Барселона» назвала имя нового главного тренера клуба
Общество
Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Экономика
Однокомнатные квартиры в Казани за год подорожали на 8%
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Происшествия
Расследовать стрельбу на Лубянке поручили генералу Уладиеву, занимавшемуся делом Гайзера
Помимо коррупционных дел Гайзера и Ходько, Уладиев расследовал также гибель в 2016 году 14 детей на карельском Сямозере.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
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В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника
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Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".