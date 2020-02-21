Политика

RT на русскомRT на русскомСША ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Власти США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России и Йемена

ТАССвчера в 12:15

США ужесточили правила экспорта в Россию

Московский Комсомолецвчера в 15:35

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

RT на русскомвчера в 15:25

США ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Lenta.ruвчера в 15:23

США ужесточат экспортный режим в отношении России

РИА Новостивчера в 14:55

США ужесточат контроль за экспортом в Россию

РБКвчера в 14:14

США вводят ограничения экспорта в отношении России

Газета.Ruвчера в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском вчера в 13:48
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Футбол

Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
LiveSport.ru 20 февраля в 15:01
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Российская газета 02:13
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
АТВмедиа 20 февраля в 01:00
Политика

Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ

Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Московский Комсомолец 02:18
Общество

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Газета.Ru вчера в 21:16
Хоккей

Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»

Российский нападающий Илья Ковальчук может подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
REGNUM вчера в 04:46
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
RT на русском вчера в 20:01
Политика

Экс-министра обороны Украины заочно приговорили к 6 годам колонии

В Москве заочно осудили экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
Piter.tv вчера в 08:25
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Россиянам старше 40 лет предоставят отгул для диспансеризации

По словам премьера Михаила Мишустина, все работающие граждане старше 40 смогут ежегодно брать отгул для осмотра у врачей.
Medical Note 20 февраля в 07:53
Происшествия

Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Газета.Ru 00:56
Авто

Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda

Специалисты подсчитали, что в Великобритании осталось всего 49 автомобилей Lada Riva.
Тарантас Ньюс 19 февраля в 12:47
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Коммерсантъ 02:52
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости вчера в 05:59
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv вчера в 04:34
Экономика

Минфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России

В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.
Деловое.ТВ 20 февраля в 06:00
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Красная весна 20 февраля в 14:33
Наука

Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение

Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
RuNews24.ru 02:40
Авто

Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung

Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.
Tvoe-avto.com вчера в 15:19
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ 01:19
Общество

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Известия вчера в 23:33
Гаджеты

Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S

Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Live24 20 февраля в 09:54
Музыка

В Аниве прошел фестиваль самодеятельного творчества

Муниципальный фестиваль самодеятельного творчества "Салют Победы!" собрал 35 исполнителей.
Сахалин.Инфо 02:02
Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском вчера в 05:27
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
REGNUM вчера в 23:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное