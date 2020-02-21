Политика
RT на русскомСША ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).
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Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Футбол
Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Политика
Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ
Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Хоккей
Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»
Российский нападающий Илья Ковальчук может подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
Политика
Экс-министра обороны Украины заочно приговорили к 6 годам колонии
В Москве заочно осудили экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
Россиянам старше 40 лет предоставят отгул для диспансеризации
По словам премьера Михаила Мишустина, все работающие граждане старше 40 смогут ежегодно брать отгул для осмотра у врачей.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Авто
Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda
Специалисты подсчитали, что в Великобритании осталось всего 49 автомобилей Lada Riva.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Экономика
Минфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России
В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.
Армия и оружие
Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК
Наука
Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение
Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
Авто
Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung
Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.
Политика
Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Общество
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Музыка
В Аниве прошел фестиваль самодеятельного творчества
Муниципальный фестиваль самодеятельного творчества "Салют Победы!" собрал 35 исполнителей.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.