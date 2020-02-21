США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

Политика Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество Россиянам старше 40 лет предоставят отгул для диспансеризации По словам премьера Михаила Мишустина, все работающие граждане старше 40 смогут ежегодно брать отгул для осмотра у врачей.

Культура HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья» В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Политика Песков прокомментировал расследование убийства Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.

Здоровье Диетолог перечислил уникальные свойства гречки Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Авто Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.