Политика

DP.RUDP.RUВласти США ввели новые санкции против Ирана

Власти США ввели новые санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Минфина США. Отмечается, что ограничительные меры установлены в отношении девяти иранских граждан, в том числе сына духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи.
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МИД Ирана назвал новые санкции США запугиванием

Коммерсантъвчера в 21:19

МИД Ирана назвал признаком отчаяния новые санкции США

РБКвчера в 16:34

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США против республики

ТАССвчера в 15:05

В МИД Ирана назвали бесполезными новые санкции США

Известиявчера в 15:34

В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

RT на русскомвчера в 15:11

Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными

РИА Новостивчера в 14:46

США вводит новые санкции против Ирана

Комсомольская правдавчера в 12:05
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:13, Вашингтон
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Здоровье

Диетолог рассказала, как лучше есть выпечку на завтрак

Волгоградская правда вчера в 20:59
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура чемпионата России с «Арсеналом» признал, что соперник превосходил его команду.
Sport24.ru вчера в 13:19
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Происшествия

Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов

BFM.ru вчера в 23:48
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона, данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились, пишет РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:33
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 03 ноября в 06:27
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК вчера в 08:42
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Футбол

Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела признан самым ценным игроком МЛС. Как сообщает официальный сайт лиги, мексиканец получил 70% голосов.
Sportbox.RU вчера в 15:19
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Авто

Volkswagen сделает электромобиль ID.3 мощнее и дальнобойней

Компания Volkswagen сделает электромобиль ID.3 мощнее и дальнобойней, сообщает Autocar со ссылкой на ответственного за техническое развитие члена правления Volkswagen Group Франка Уэлша.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске стал объектом насмешек из-за внешнего вида

Bimru.ru вчера в 06:11
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия

Тела двух маленьких детей нашли в Приморье

Известия вчера в 22:09
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Космос

Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World 03 ноября в 11:18
Авто

В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ

При сдаче по «Trade-In» автомобиля возможно сэкономить 50000 рублей на модели LADA Vesta Sport, LADA XRAY и LADA XRAY Cross.
32CARS.ru вчера в 14:05
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Происшествия

Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой

УралПолит.Ru вчера в 23:31
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости вчера в 00:00
Хоккей

Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Российская газета вчера в 23:18
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru 03 ноября в 17:53
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
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